Passignano sul Trasimeno, oggi il 42° Palio delle barche - Tuttoggi.info

Tutto pronto a Passignano sul Trasimeno per l’attesa gara finale del 42esimo Palio delle barche, che si svolgerà nel pomeriggio di oggi (domenica 27 luglio). Se da un lato prosegue con successo la ricca programmazione degli eventi e delle serate, con concerti (molto apprezzato dal sindaco Sandro Pasquali e da tutto il pubblico il ritorno di Trasimeno Blues), spettacoli, musica ed enogastronomia, dall’altro i quattro rioni cittadini sono pronti per il confronto che li vedrà sfidarsi remando tra le onde del lago Trasimeno e correndo a perdifiato, con le barche in spalla, tra i ripidi vicoli del borgo e del castello cittadino.

Il programma odierno vedrà il corteo storico che lascerà poi il posto all’adrenalinica gara finale. Il tutto si chiuderà alle 24 con il tradizionale spettacolo pirotecnico.