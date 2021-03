Passignano, lotta agli assembramenti: ordinanza chiude i Giardini pubblici

Ordinanza per contrastare anche il bivacco sulla scalinata del lungolago

La bella stagione e il desiderio di uscire, sempre più forte dopo oltre un anno di pandemia, fanno alzare il livello d’allarme delle Istituzioni, per far fronte a possibili violazioni delle norme anticovid. Così il Comune di Passignano sul Trasimeno ha varato, per questo weekend, un’ordinanza specifica.

Lotta agli assembramenti

L’iniziativa è stata dovuta alla luce del fatto che, “soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, si registrano situazioni di affollamenti, legate anche alla presenza di alcuni esercizi pubblici, con una possibile violazione del distanziamento. Preso atto delle difficoltà di controllo sistematico di estese aree comunali di transito o sosta di individui“, è scattato il divieto di accesso ai Giardini Mariotti e alle aree verdi adiacenti ai pubblici esercizi”. Divieto anche per i Giardini Zagabria. La restrizione è dalle 5 alle 22 di sabato 27 e domenica 28 marzo.

Divieto di ‘bivacco’ sulla scalinata del lungolago

Contestuale il divieto di ‘bivacco‘ presso la scalinata adiacente il lungolago Tenchini, tratto ricompreso tra l’Hotel Lido e i Giardini Mariotti.