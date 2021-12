Passignano, iniziativa benefica dei commercianti a favore di Anpas

Si tratta di un progetto collegato al programma di eventi natalizi “Tra rocca e leggenda”

I commercianti di Passignano a sostegno dell’associazione Anpas, associazione Passignano solidarietà. In vendita presso gli esercizi commerciali locali infatti la “pergamena della solidarietà”.

Su proposta dell’Associazione locale dei commercianti, per tutte le festività natalizie, i clienti degli esercizi aderenti all’iniziativa avranno la possibilità di acquistare la pergamena “Il canto di Agilla” e partecipare così all’iniziativa benefica a favore di Anpas.

Il costo è di 5 euro e parte del ricavato infatti sarà devoluto all’Associazione Passignano Solidarietà.

“Invitiamo la cittadinanza a condividere questa nostra iniziativa – dichiara il vicepresidente dei commercianti Gabriele Masconni – per rendere il borgo di Passignano ancora più speciale, indirizzando i nostri pensieri e le nostre azioni verso coloro che in questo momento si trovano in una condizione di fragilità”.

Sarà possibile acquistare la pergamena della solidarietà fino al prossimo 6 gennaio.

