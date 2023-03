Passaporti “lumaca”, la Questura aumenta le aperture straordinarie: gli orari

La decisione del questore Bellassai dopo il raddoppio delle pratiche licenziate a gennaio e febbraio | Cosa fare per le urgenze

Passaporti “lumaca”, la Questura aumenta le aperture straordinarie. Alla luce dei significativi risultati ottenuti negli scorsi mesi di gennaio e febbraio, in occasione delle aperture straordinarie degli sportelli dell’Ufficio Passaporti – che hanno consentito di raddoppiare il numero delle istanze ordinariamente ricevute – il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha deciso di riproporre l’iniziativa, incrementando le giornate in cui i cittadini potranno presentare le istanze di rilascio prescindendo dalla prenotazione dell’appuntamento sull’Agenda online del sito istituzionale della polizia di Stato.

Una buona notizia per chi deve viaggiare per lavoro e per quanti stanno programmando vacanze all’estero per l’estate.