Passa volante Polizia e si nascondono dietro auto in sosta, fermate 2 donne sospette - Tuttoggi

Su una di loro pendeva già un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello per precedenti reati, inevitabile la denuncia

Alla vista della volante, hanno subito tentato di evitare un possibile controllo della Polizia andando a nascondersi dietro alcune auto in sosta.

E’ successo a Città di Castello, dove due ragazze originarie dell’est Europa, invece di passare inosservate, sono riuscite a far insospettire ancora di più gli agenti in servizio, che le hanno immediatamente fermate.

Le due donne – 30 e 29 anni – molto nervose e impazienti di andarsene, non hanno saputo fornire ai poliziotti valide spiegazioni né sul loro tentativo di sfuggire al controllo né sul perché si trovassero in quella zona alle porte del centro storico.

Gli agenti, dopo averle identificate, hanno scoperto che per una di loro era già stato emanato, dal Questore di Perugia, il divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello per dei precedenti reati nel Tifernate.

A quel punto le due donne sono state accompagnate in Commissariato per le attività di rito: la prima è stata denunciata proprio per la violazione del provvedimento del Questore, mentre per la seconda, sono state avviate, a sua volta, le procedure per l’adozione di un ulteriore misura di divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello.