Pasquetta in pista: a Magione il Collegiale Femminile per le donne - Tuttoggi

Teoria e quattro turni in pista per le partecipanti

Una Pasquetta di velocità e apprendimento dedicata alle donne: lunedì 5 aprile presso l’Autodromo dell’Umbria di Magione è in programma il Collegiale Femminile, organizzato dal Settore Tecnico FMI e con la presenza della Commissione Femminile. L’evento è aperto ad un massimo di 20 Licenziate che possono iscriversi scrivendo all’indirizzo mail commissione.femminile@federmoto.it.

Referente dell’appuntamento sarà il Consigliere Federale Letizia Marchetti, che nell’occasione avrà il ruolo di Tecnico di riferimento. La giornata sarà strutturata in sessioni teoriche e ben quattro turni in pista da 20 minuti l’uno per tutte le partecipanti. Le ragazze verranno suddivise in gruppi a seconda del loro livello, in modo che possa essere garantita la qualità del corso. Durante la teoria in aula verranno illustrate nozioni fondamentali per la guida in pista, che potranno essere immediatamente messe in pratica proprio tra i cordoli di Magione.

Nella foto di archivio: il Women Summer Camp tenutosi a Magione nel 2019