Pasqua, in 6 milioni al ristorante - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 6 milioni di persone consumeranno il pranzo di Pasqua nei ristoranti italiani, in linea con le presenze rilevate lo scorso anno. La spesa complessiva è stimata in 450 milioni di euro, in crescita rispetto al 2023 anche per effetto di un inevitabile aggiustamento dei listini. A rendere noti i dati è il Centro Studi di FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, che ha pubblicato un’indagine sulle aspettative dei ristoratori per la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta.

/gtr