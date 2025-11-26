 Pasolini, depositata istanza in Procura a Roma per riaprire indagini su omicidio - Tuttoggi.info
Pasolini, depositata istanza in Procura a Roma per riaprire indagini su omicidio

Mer, 26/11/2025 - 18:03

(Adnkronos) – Una nuova istanza per chiedere la riapertura dell’indagine sulla morte dello scrittore Pier Paolo Pasolini, ucciso ad Ostia il 2 novembre del 1975, è stata presentata in Procura a Roma. Il procedimento era stato archiviato nel 2015.  

La richiesta, depositata dall’avvocato Stefano Maccioni in nome e per conto dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, del regista David Grieco e dello scrittore ed editore Giovanni Giovannetti, verte su “nuovi elementi emersi anche dalla visione delle immagini fornite dalla Rai del telegiornale dell’epoca – si legge in una nota – ma soprattutto fondata sulla elaborazione dei dati finora raccolti che devono necessariamente essere letti unitariamente e che conducono ad un’unica conclusione: Pelosi non era con certezza da solo la sera dell’omicidio quindi è fondamentale accertare chi fosse con lui quella sera”. Nel 2023 la Procura di Roma aveva già rigettato un’istanza sulla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Pasolini.  

