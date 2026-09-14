Partnership Teatro Massimo e Fineco, Betta "Un momento di cammino e crescita" - Tuttoggi.info

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Partnership Teatro Massimo e Fineco, Betta “Un momento di cammino e crescita”

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Partnership Teatro Massimo e Fineco, Betta “Un momento di cammino e crescita”

Lun, 14/09/2026 - 23:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “È un momento molto importante per la Fondazione Teatro Massimo. Mi sento di condividere l’inizio di questa collaborazione con Fineco con tutte le lavoratrici, i lavoratori, il pubblico, la Regione Siciliana, il ministero della Cultura e il Comune, che hanno consentito questo cammino della Fondazione verso i 130 anni. La nostra stagione, che durerà da novembre 2026 a dicembre 2027, celebrerà proprio i 130 anni dalla prima apertura della Fondazione Teatro Massimo: è un momento di cammino e crescita, che continuerà con Fineco all’insegna della maggiore eccellenza artistica”. Così il sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Marco Betta, a margine della presentazione della stagione artistica 2026-27, nel corso della quale è stato annunciato l’accordo di partnership con Fineco. vbo/azn

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