Partnership Eni Gas e Luce-Eataly per l’efficienza energetica - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Ottimizzare i consumi energetici riducendo l’impatto sull’ambiente, è il principale obiettivo della partnership tra Eni gas e luce e Eataly “Sentieri Sostenibili per una Nuova Energia” presentata nello store di Roma. L’accordo è basato su una visione condivisa di valori che le due aziende hanno deciso di mettere a fattor comune, impegnandosi in un percorso di efficientemente energetico di Eataly e della sua filiera e di promozione della cultura dell’efficienza energetica dei suoi clienti. Eni gas e luce, inoltre, da gennaio 2021 fornirà ai negozi Eataly energia verde certificata prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Una partnership non limitata però solo ai negozi, ma vuole estendersi su tutta la catena del valore: la competenza tecnica di Eni gas e luce sarà a disposizione anche per la riqualificazione energetica degli impianti produttivi di Eataly e dei suoi fornitori. Altro obiettivo è quello di stimolare le persone a fare un uso migliore dell’energia e delle risorse, per questo stanno lavorando insieme a un programma di education che vedrà un ricco calendario di corsi aperti al pubblico in cui gli esperti di Eni gas e luce si affiancheranno agli chef di Eataly per portare l’uso efficiente dell’energia anche in cucina.

I corsi si terranno in otto punti vendita Eataly in Italia, ogni appuntamento sarà l’occasione per insegnare a utilizzare ingredienti di prima qualità, buoni dal punto di vista organolettico e puliti dal punto di vista ambientale, preferendo prodotti di stagione e con packaging ridotti al minimo. “Eataly ha contribuito a diffondere la consapevolezza del cibo di qualità e del consumo consapevole in Italia, e in Eni gas e luce ci siamo dati la missione di accompagnare i nostri clienti a fare un uso migliore dell’energia, per usarne meno – ha detto Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce -. Con Eataly condividiamo la stessa visione: consumare meglio e ridurre gli sprechi. Per questo siamo orgogliosi di essere qui e dare il via ufficiale a una partnership che non è una semplice collaborazione commerciale, ma una alleanza che si basa su una visione condivisa di valori, per unire le forze al fine di contribuire a diffondere la cultura della sostenibilità e dell’importanza dell’efficienza energetica”.

Soddisfazione anche di Nicola Farinetti, ad di Eataly, che ha sottolineato la scelta di Eni gas e luce come “compagno di viaggio” per creare “il nostro percorso verso il risparmio energetico. Una sfida emozionante perchè porterà a cambiamenti nello stile di vita di tutti noi, in qualunque campo. Ogni settore dell’economia e della società dovrà individuare io proprio sentiero sostenibile: un sentiero all’inizio stretto ma che si potrà allargare man mano che aumenta il numero, la qualità e il potenziale dei contributori. Un percorso che ha già trasformato Eataly Roma in un luogo più smart da frequentare”, ha concluso.

Il primo intervento di riqualificazione energetica, infatti, è stato effettuato proprio nello store Eataly di Roma, dove grazie all’utilizzo di strumenti di monitoraggio, nell’ultima diagnosi energetica effettuata congiuntamente è stato identificato che la maggiore causa di consumo è il complesso delle attività di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione. Sulla basi dei dati si è quindi deciso di intervenire sulla riduzione dei volumi per la climatizzazione assicurando, al contempo, eccellenti prestazioni di comfort ambientale e di qualità, sia per le persone sia per i prodotti Eataly.

