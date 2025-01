Partite in casa per Lucky Wind. Al giro di boa del campionato attesi pubblico e conferme - Tuttoggi.info

Partite in casa per Lucky Wind. Al giro di boa del campionato attesi pubblico e conferme Due importanti appuntamenti consecutivi in casa attendono Lucky Wind nel post vacanze. Anticipo venerdì per l’ultima di andata contro l’Isernia, grande attesa domenica 19 per la prima di ritorno contro la top classifica Basket Gubbio. L’invito al pubblico a sostenere la squadra

