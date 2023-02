Partecipazione civica a Piegaro e Panicale, sabato la presentazione - Tuttoggi

Sabato 4 febbraio, a Tavernelle, presso il Centro Polifunzionale L’Occhio, dalle ore 16 ci sarà il primo Open Day dedicato alla presentazione del progetto e di alcune specifiche attività: il Laboratorio teatrale, i Gruppi lettura “Libri dal mondo”, le Letture animate per i bambini.

All’incontro interverranno anche gli assessori Rosita Morcellini (Comune di Piegaro) e il vicesindaco Anna Buso (Comune di Panicale), e il pomeriggio sarà arricchito da letture per i più piccoli a cura di Micro Teatro Terra Marique, e da una merenda finale.

Inoltre sarà già possibile iscriversi alle attività, tutte gratuite, parte delle quali si terranno negli spazi della Biblioteca Ulisse, a Tavernelle.

Il progetto si avvale di un’articolata rete di partner, che comprende i Comuni di Panicale, Piegaro, Paciano, Città della Pieve, Magione, Todi, Marsciano, Monte Castello di Vibio, oltre alla cooperativa Sistema museo ed altri stakeholder come associazioni e gruppi informali dei territori coinvolti.

“Ogni centro è il centro del mondo – spiegano i promotori – rappresenterà un’ottima opportunità per valorizzare ulteriormente le risorse culturali dei territori delle zone sociali del Lago Trasimeno e della Media valle del Tevere, per rafforzare la coesione sociale, per creare un dialogo intergenerazionale e un incontro costruttivo fra diverse culture”.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile visitare il sito di Frontiera Lavoro www.frontieralavoro.org, o contattare il coordinatore Angelo Moretti: angelomoretti@frontieralavoro.it, +39 3289698117.