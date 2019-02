Parte il progetto di ristrutturazione dell’Asilo Nido Comunale di Città della Pieve

share

Manca solo la pubblicazione nel Decreto Ministeriale ma il finanziamento del progetto di ristrutturazione dell’Asilo Nido Comunale per 400.000 euro di lavori è già stato comunicato ieri in Regione nella presentazione degli interventi di edilizia scolastica di prossima realizzazione assieme al secondo stralcio del miglioramento antisismico del Liceo Musicale per 350.000 euro.

Ottime notizie quindi per Città della Pieve che si incammina a grandi passi verso la realizzazione del “progetto educativo 0-6” che prevede una integrazione funzionale tra l’attività svolta dall’asilo nido e quella della scuola dell’infanzia.

Per favorire tale processo proprio all’inizio dell’anno il Sindaco di Città della Pieve e la Dirigente dell’Istituto Vannucci, Maria Caligiuri, hanno firmato il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo.

share

Stampa