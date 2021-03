Parte il nuovo servizio di raccolta differenziata a Castiglione del Lago - Tuttoggi

A partire dal 5 aprile gli utenti potranno inoltre richiedere l’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare di pannolini

Al via da lunedì 5 Aprile il nuovo servizio di raccolta differenziata nel comune di Castiglione del Lago. Il nuovo progetto di raccolta “L’Unione fa la Differenziata” che coinvolge anche il comune di Passignano sul Trasimeno è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dal Gestore TSA/GEST e riguarda sia le Utenze Domestiche, Singole e Condominiali, sia le Utenze Non Domestiche che passeranno, da giovedì, a una raccolta domiciliare di tutti le frazioni merceologiche.

Il progetto

Ad ogni Utenza Domestica sono stati forniti 3 mastelli per la raccolta del Secco residuo, della frazione Organica e della Carta e Cartone. Per la raccolta della Plastica, ad ogni Utenza Domestica è stato invece fornito un kit annuale di sacchi in polietilene da 66 lt.

Ad ogni condominio, infine, sono stati consegnati dei contenitori carrellati per la raccolta del secco residuo, dell’Organico, della plastica e della Carta e Cartone. Tutte le attrezzature sono dotate di codice RFID (Radio Frequency Identification) associato in maniera univoca all’Utenza Singola.

Per quanto riguarda le Utenze non Domestiche, sono state raggruppate in 3 macrocategorie (Uffici, agenzie e studi professionali; Attività Commerciali non alimentari; Commercio alimentare e ristorazione) e la dotazione delle attrezzature per la raccolta è stata congruente con la tipologia dell’utenza da servire. Anche in questo caso i contenitori ed i mastelli saranno tutti dotati di CODICE RFID che coniuga in maniera univoca l’Utenza non Domestica ai contenitori.

Gli utenti che non sono stati trovati a casa al momento del passaggio dell’operatore, dovranno seguire le indicazioni del flyer di lasciato avviso e recarsi presso l’Eco sportello (c/o Palazzo comunale – Piazza Gramsci, 1) per ritirare la propria fornitura di contenitori, materiale informativo e Nuovo calendario di raccolta. Tutti i nuovi calendari di svuotamento sono disponibili nel sito web di TSA, all’interno della sezione dedicata al comune di Castiglione del Lago.

Pannolini e sfalci

A partire dal 5 Aprile, giorno di attivazione del servizio, gli abitanti di Castiglione del Lago potranno inoltre richiedere l’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare di pannolini e quello di raccolta domiciliare degli sfalci entrambi attivabili presso l’Eco sportello.

Va inoltre ricordato che tra i miglioramenti del servizio è prevista l’installazione di Ecoisole Informatizzate per il conferimento di Secco Residuo, Plastica, Carta/Cartone e Frazione Organica entro il mese di aprile: le tre Ecoisole verranno installate in Piazza Leopardi, presso il parcheggio dell’Eurospin di Via Buozzi e in Piazza San Pietro presso la frazione di Pozzuolo. Per utilizzare le Ecoisole sarà necessaria una specifica tessera RFID associata all’intestatario della bolletta TARI. Le tessere potranno essere attivate nel mese di marzo presso l’Ecosportello.

Il metodo di raccolta

Infine va detto che in occasione della riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata sono state standardizzare le attrezzature di raccolta e le informazioni su di esse riportate, con particolare riferimento ai codici colori utilizzati. A tal proposito, i colori delle varie tipologie di raccolta, saranno uniformati alla norma tecnica UNI EN WASTE MANAGEMENT – WASTE VISUAL ELEMENTS (Norma TC 183 WI 00183083 – UNI EN 840- 1:2013), recepita dal Conai, che definisce i colori dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani come indicato a seguire:

– Secco Residuo: grigio;

– Plastica e Metalli: giallo;

– Carta e Cartone: blu;

– Organico: marrone;

– Vetro: verde.

«Migliorare e modernizzare la raccolta differenziata – il commento del sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico – rappresenta un passo avanti verso la consapevolezza necessaria per difendere il nostro bene primario: l’ambiente»

Rimozione vecchi contenitori

Dal 26 Marzo è iniziata la rimozione dei vecchi contenitori, che avverrà in maniera progressiva per tutto il mese di aprile. Per le utenze domestiche si tratta della rimozione del singolo contenitore del secco residuo, mentre per le utenze NON domestiche riguarda tutti i contenitori attualmente in uso. Le utenze, in merito a questo, hanno ricevuto istruzioni ben precise all’interno del nuovo calendario.

