Parte a Milano il Trophies Tour, Coppa Davis e Bjk Cup gireranno l'Italia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - L’Italia del tennis si gode il suo momento d'oro. Il frutto di mesi di vittorie, che hanno portato le squadre azzurre a conquistare la Coppa Davis, per il secondo anno consecutivo, e la Billie Jean King Cup. Due trofei che piazzano il tricolore in cima al mondo e pronti a fare il giro d'Italia per farsi ammirare dai tifosi nel Trophies Tour 2025, partito oggi a Milano.

"Siamo onorati di cominciare qui il tour che porterà questi trofei in giro per l'Italia" ha spiegato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi a Palazzo Marino, nella cerimonia di presentazione dell'evento. "Abbiamo visto un affetto esagerato degli italiani, oltre le previsioni. Adesso vogliamo lavorare ancora di più. Per trasmettere non solo il significato della vittoria, ma un messaggio di educazione e sportività dei nostri ragazzi".

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup potranno essere viste da vicino intanto a Milano, con una spettacolare esposizione in Galleria Vittorio Emanuele dal 10 dicembre al 2 gennaio. Nel 2025 il tour coprirà invece l'intera penisola, facendo tappa in 50 circoli e in tanti eventi di prestigio. Nel corso della presentazione, il sindaco Sala è intervenuto sulla possibilità di portare un grande evento come le Atp Finals a Milano: "Non abbiamo mai parlato, ma il nostro Paese ha fatto un grande sforzo organizzativo. Il tennis sta diventando uno sport amatissimo dagli italiani ed è un grande onore poter mostrare questi trofei in Galleria, nei prossimi giorni. Si tratta di un luogo perfetto per fare foto e selfie. Dimostriamo che Milano c'è sempre e per tutti".

L'annata memorabile del tennis azzurro è stata commentata in seguito da Tathiana Garbin e Filippo Volandri, i rispettivi capitani delle nazionali femminile e maschile. "È un onore essere qui insieme a Filippo e festeggiare questo trofeo – ha spiegato Garbin -. La vittoria doppia non è proprio una cosa comune e far festa con lui mi riempie ancor più di gioia perché è un amico. Abbiamo ragazzi straordinari, con cui si è costruito un percorso favoloso". Concetti ripresi da Volandri: "Siamo già pronti per il prossimo anno, con la Coppa Davis che verrà in Italia. Per portare le Final 8 qui è servito un lavoro clamoroso. Dietro questi due trofei c'è questo e ci inorgoglisce, perché oltre agli atleti abbiamo grandissime persone. Le ragazze hanno aperto la strada, noi abbiamo concluso l'opera".