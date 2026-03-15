“Parrucchieri Inclusivi”: alla Scuola dei Mestieri la formazione incontra l’inclusione - Tuttoggi.info

Imparare un mestiere significa acquisire competenze tecniche, ma anche sviluppare sensibilità, attenzione verso gli altri e capacità di adattarsi alle diverse esigenze delle persone. È proprio da questo principio che è nato “Parrucchieri Inclusivi”, il progetto ideato dalla docente di acconciatura Claudia Fabrizi all’interno di Glossario Futuro, iniziativa dedicata all’ampliamento dell’offerta formativa della Scuola dei Mestieri di Ecipa Futuro Umbria.

L’attività ha coinvolto la classe 3F del corso di acconciatura, ultimo anno del percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con l’obiettivo di affrontare in modo concreto e multidisciplinare il tema della cura dei capelli delle persone con disabilità e delle esigenze specifiche che possono emergere in un contesto professionale come il salone di parrucchiere.

Un percorso tra teoria, riflessione e pratica

Il progetto si è articolato in più momenti formativi. La prima giornata si è svolta in aula con l’intervento di Sara, educatrice e operatrice della cooperativa Cooperativa Nuova Dimensione, che ha introdotto il tema della disabilità e delle diverse necessità che possono presentarsi nella cura dei capelli di persone con esigenze speciali.

Durante l’incontro si è parlato delle possibili difficoltà che alcune persone possono incontrare in un salone di acconciatura, come ad esempio:

difficoltà motorie che rendono complesso mantenere determinate posture durante il taglio o la piega;

ipersensibilità al contatto o ai rumori, frequente in alcune condizioni neurologiche;

difficoltà comunicative legate a disabilità cognitive o sensoriali;

esigenze specifiche legate a dispositivi medici, posture o tempi più lunghi di lavorazione;

necessità di un approccio più graduale e rassicurante nelle diverse fasi del servizio.

L’obiettivo era aiutare le studentesse e gli studenti a comprendere che il lavoro del parrucchiere non è solo tecnico, ma richiede anche attenzione, ascolto e capacità di adattamento.

Il giorno successivo la riflessione si è arricchita con un approfondimento sugli aspetti etici, filosofici e psicologici legati al tema della disabilità e dell’inclusione. A guidare la discussione sono state Gloria Sabatini, laureata in filosofia e collaboratrice di Ecipa Umbria, e Elisabetta Carbone, docente di psicologia della classe. Le due relatrici hanno affrontato il tema da prospettive complementari, invitando la classe a riflettere sull’importanza di un approccio rispettoso, consapevole e realmente inclusivo nel rapporto con le persone con disabilità.

Dal laboratorio alla realtà

Il momento più atteso è arrivato lunedì 9 marzo, quando il laboratorio di acconciatura della Scuola dei Mestieri ha aperto le porte agli ospiti del Centro Diurno San Giuseppe, gestito dalla Cooperativa Nuova Dimensione.

Per un giorno il laboratorio si è trasformato in un vero e proprio salone di acconciatura: studentesse e studenti della classe 3F hanno accolto gli ospiti prendendosi cura dei loro capelli con taglio e piega personalizzati, accompagnati e supportati dalle docenti Claudia Fabrizi e Michelle Bellucci, oltre che dalle operatrici e dall’operatore del centro.

Un’esperienza che ha permesso alla classe di mettere in pratica quanto appreso nei giorni precedenti, trasformando il laboratorio in uno spazio di cura, attenzione e benessere, dove ogni persona è stata accolta con professionalità e sensibilità.

Il valore formativo dell’esperienza

«All’inizio molte studentesse e molti studenti erano preoccupati – racconta la docente Claudia Fabrizi – temevano di non essere all’altezza di un’esperienza così delicata. In realtà si sono dimostrati non solo preparati dal punto di vista tecnico, ma anche straordinariamente attenti, empatici e capaci di adattarsi alle diverse esigenze. È stato un momento di grande crescita per tutta la classe, perché ha mostrato loro che il nostro lavoro non è solo estetica, ma anche relazione, ascolto e rispetto della persona».

Con Parrucchieri Inclusivi, la Scuola dei Mestieri di Ecipa Futuro Umbria conferma il proprio impegno nel costruire percorsi formativi capaci di coniugare competenza professionale, inclusione e responsabilità sociale, preparando le nuove generazioni di parrucchieri e parrucchiere ad affrontare il lavoro con professionalità e sensibilità.





Luogo: Scuola dei Mestieri – Ecipa Futuro Umbria, Via Fontivegge, 55, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA