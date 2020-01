Parrano, bando pubblico per trasporto gratuito al mercato - Tuttoggi

Un servizio di trasporto pubblico gratuito per andare al mercato. E’ l’iniziativa del Comuni di Parrano, che, attraverso il progetto Sicomon, di cui è capofila, ha pubblicato un bando, la cui scadenza è fissata per domani, 10 gennaio, al fine di individuare un soggetto privato in grado di svolgere il servizio.

Il trasporto riguarderà il mercato di Fabro e quello contadino di Parrano. Il progetto avrà la durata di 2 anni e sarà finanziato con 30mila euro provenienti dal Fondo Integrativo per i comuni montani annualità 2014-2017. Una volta andato a buon fine il bando, il servizio di trasporto prevede la partenza da piazza della Repubblica, a Parrano, fino alla piazza della stazione a Fabro Scalo e ritorno. Il servizio sarà così scadenzato: partenza da Parrano 6,15, 10,30, 14,25, 18 e 25. Ritorno da Fabro 10,45, 14,50, 19,00.

Al bando potranno partecipare tutti gli operatori con conducente, operanti nella provincia di Terni, che alla data di pubblicazione dell’atto amministrativo abbiano una rimessa adibita al servizio nel comune di Parrano debitamente comunicata alla stesso ente.

Potranno ulteriormente partecipare alla gara tutti gli operatori della provincia di Terni che con autodichiarazione, si impegnano in caso di vittoria, a reperire una rimessa nel territorio di Parrano. L’autodichiarazione dovrà essere presentata unitamente alla domanda di partecipazione al bando, il possesso della rimessa dovrà essere comunicata al Comune e comprovata da idoneo titolo giuridico entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria.