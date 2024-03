Parmigiano Reggiano soffia 90 candeline e "sposa" il whisky - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Per il quarto anno consecutivo il Consorzio Parmigiano Reggiano è tornato a Identità Golose come main sponsor. La manifestazione si tiene fino a lunedì 11 marzo 2024 all’Allianz Mico di Milano. Filo conduttore il tema “Non esiste innovazione senza disobbedienza: la rivoluzione oggi”. E per l’occasione Parmigiano Reggiano è tornato alla scoperta di abbinamenti inediti: quelli con prestigiosi whisky scozzesi e con whisky provenienti dalla distilleria Cillario&Marazzi.

La manifestazione milanese è stata l’occasione per proseguire i festeggiamenti per il novantesimo compleanno del Consorzio, che si svolgeranno durante tutto il 2024.

xh7/abr/gsl