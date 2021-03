Parmigiano Reggiano, partnership con Identità Golose sulla trasparenza - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Consorzio Parmigiano Reggiano e Identità Golose avviano un importante progetto di collaborazione triennale, con l’obiettivo di stringere un patto sempre più forte con il mondo della ristorazione. La mancanza di trasparenza è motivo di preoccupazione, perchè lascia il pubblico in uno stato di incertezza sulla qualità e sull’origine del formaggio che viene utilizzato come ingrediente o servito a tavola per completare un piatto. Per fare chiarezza su questo tema, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha commissionato a Ipsos un’approfondita analisi di mercato. I risultati delle risposte delle oltre 900 persone intervistate, conferma il bisogno percepito di sentirsi informati. Infatti, alla domanda su quanto fosse gradito nella descrizione del piatto sul menù che venisse indicato il tipo/marca di formaggio usato, le risposte positive sono state ben il 90% del totale. Inoltre il formaggio che non può mancare sulla tavola è il Parmigiano Reggiano (56% delle preferenze). Proprio in un’ottica di rispetto del consumatore che frequenta i ristoranti e delle sue esigenze di trasparenza, il Consorzio ha dato il via alla partnership con Identità Golose, visto come il “luogo” migliore dove sensibilizzare i protagonisti della cucina e il pubblico di appassionati sui temi della trasparenza e della corrispondenza tra quanto i ristoratori dichiarano nel menu e quanto viene effettivamente utilizzato in cucina come ingrediente o in tavola per arricchire di gusto i piatti. “Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà come Identità Golose che ci permetterà di dialogare in modo efficace con il mondo della ristorazione che, da sempre, riveste un ruolo fondamentale per fare conoscere il nostro prodotto in Italia e nel mondo. Uniti da una missione comune fatta di rispetto del consumatore, genuinità delle materie prime e amore per l’artigianalità enogastronomica, siamo certi che questa partnership consentirà a entrambi di realizzare nuove e ambiziose sfide sotto la bandiera della qualità e del Made in Italy”, ha commentato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. “Il dialogo con il Consorzio Parmigiano Reggiano – ha aggiunto Claudio Ceroni founder con Paolo Marchi di Identità Golose – ha immediatamente evidenziato un’armonia di intenti e obiettivi che ci ha portati a elaborare una strategia e un piano di azioni triennale che abbraccerà l’intero ecosistema di Identità Golose: il congresso, il magazine online, l’hub internazionale della gastronomia, luogo quest’ultimo che costituirà un laboratorio permanente dedicato alla relazione con i più grandi chef, nonchè spazio dedicato alla formazione dei professionisti della ristorazione, senza dimenticare il dialogo con il pubblico di appassionati verso cui valorizzare con competenza e trasparenza i plus del Parmigiano Reggiano”.

La relazione con Identità Golose rappresenta la naturale evoluzione di un percorso iniziato nel 2017 con la creazione del circuito “Io scelgo Parmigiano Reggiano”: una sorta di club di ristoratori che decidono di portare in tavola l’eccellenza, utilizzando il Parmigiano Reggiano per esaltare le proprie ricette, al quale sono riservate masterclass, degustazioni, lezioni teoriche sulla storia e sulla biodiversità del formaggio più amato dagli italiani. Per il Consorzio il tema della trasparenza è prioritario e meriterebbe un’auspicabile maggiore attenzione da parte della politica, in particolar modo riguardo tema dei controlli sulle attività ristorative. Una maggior trasparenza e la garanzia della genuinità di ciò che viene servito nei ristoranti riguarda tutto il mondo delle Dop. “La battaglia che stiamo intraprendendo – ha commentato Bertinelli – è nell’interesse di tutto il settore e noi come Consorzio Parmigiano Reggiano ci assumiamo l’onere di portare avanti questa best pratice per diffonderla a tutto il comparto”.

(ITALPRESS).