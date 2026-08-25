Parma, sequestrati dalla Guardia di Finanza quasi mille articoli non sicuri - Tuttoggi.info

PARMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato 953 prodotti non conformi alla normativa sulla sicurezza, esposti per la vendita in un esercizio commerciale della zona nord della città. L’intervento è stato eseguito dai militari del Gruppo Parma nell’ambito dei controlli sul rispetto della disciplina a tutela dei consumatori. Durante l’ispezione, i finanzieri del Nucleo Mobile hanno individuato numerosi articoli privi delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e unionale. Tra la merce sequestrata figuravano bicchieri e candele senza le necessarie indicazioni in lingua italiana relative, tra l’altro, alla denominazione e alle caratteristiche del prodotto, al produttore, al marchio e al Paese d’origine. Rinvenuti anche giocattoli, in particolare skateboard, privi della marcatura CE obbligatoria. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e nei confronti dell’esercente è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa.

col5/gsl (Fonte video: Guardia di Finanza)