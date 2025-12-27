 Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info
Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sab, 27/12/2025 - 08:03

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. Oggi, sabato 27 dicembre, i viola sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – al Tardini nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli è reduce dalla prima vittoria in campionato della stagione, quando nell’ultimo turno ha battuto con un netto 5-1 l’Udinese grazie ai gol di Mandragora, Gudmundsson, Ndour e alla doppietta di Kean. 

Quella di Cuesta invece non ha giocato nell’ultimo weekend, visti gli impegni di Supercoppa del Napoli, e l’ultimo match resta quello perso, proprio al Tardini, contro la Lazio per 1-0. 

  

La sfida tra Parma e Fiorentina è in programma oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni: 

Parma (4-3-3): Corvi; Britschgi, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabe, Estevez, Keita; Oristanio, Pellegrino, Cutrone. All. Cuesta 

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Vanoli 

 

Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

