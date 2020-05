Parma Capitale Cultura 2021, Bonaccini “Impegno per citta’ splendida” - Tuttoggi

BOLOGNA (ITALPRESS) – Parma sara’ capitale della cultura 2021. “E’ ufficiale! Era un impegno che avevamo preso insieme alle istituzioni del territorio – scrive il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini su facebook – per una citta’ e una terra splendida. Una grande opportunita’ per Parma e per tutta l’Emilia-Romagna. Grazie al Governo ed al ministro Franceschini per questa importante conferma”.

(ITALPRESS).

L’articolo Parma Capitale Cultura 2021, Bonaccini “Impegno per citta’ splendida” proviene da Italpress.