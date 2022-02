Parlamento Ue, Metsola in visita ufficiale a Malta - Tuttoggi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La neoeletta Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha scelto Malta come sua prima visita ufficiale dopo la sua elezione lo scorso mese.

L’europarlamentare maltese ha incontrato George Vella, il presidente di Malta, definendo l’incontro “molto interessante”. Vella e Metsola hanno anche discusso il ruolo dell’UE per affrontare le sfide causate dalla pandemia globale e dalla globalizzazione. E’ stato anche discusso il ruolo di Malta all’interno dell’Unione Europea.Il presidente George Vella ha affermato che è necessaria una maggiore consapevolezza sul lavoro del Parlamento europeo e su come questo influisca sulla vita quotidiana dei cittadini europei. Ha aggiunto che i colloqui con la neoeletta Presidente del Parlamento europeo hanno fornito una chiara spiegazione della visione e degli obiettivi con cui Metsola sta svolgendo i suoi compiti e le sue funzioni.

Inoltre, entrambe le parti hanno discusso delle sfide nel Mediterraneo e delle tensioni tra la Russia e l’Ucraina.Nel corso della giornata, Metsola ha visitato il sito di Bidnija in cui la giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia è stata assassinata fuori dalla sua casa residenziale il 16 ottobre 2017.

(ITALPRESS).