In una risoluzione non legislativa, il Parlamento europeo esorta i Paesi membri a garantire che i giovani che si iscrivono ai programmi di garanzia a loro dedicati ricevano “offerte di lavoro, formazione, apprendistato o tirocinio qualitativamente valide, diversificate e personalizzate, con un’equa remunerazione”. Il tasso di disoccupazione giovanile nell’UE si attesta al 17,6% ad agosto 2020, ed è in aumento rispetto al 14,9% precedente alla crisi COVID-19.

