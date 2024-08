Parigi 2024, Triathlon: oro alla Germania nella staffetta mista - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La Germania vince la staffetta mista di triathlon ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una gara che è rimasta incerta fino all'ultimo per la qualità dell'acqua della Senna e che ha visto il ritiro della squadra del Belgio dopo che la 35enne Claire Michelr si è ammalata, facendo registrare il primo caso di Escherichia coli ai Giochi.

La formazione tedesca, campione del mondo con Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs e Laura Lindemann, si è imposta con il tempo di 1:25.39, davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna. Quarta posizione per la Francia, grande favorita per l'oro, a causa di una caduta ad inizio gara di Le Corre. Italia chiude in un’ottima sesta posizione con il tempo di 1:27.11.