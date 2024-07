Parigi 2024, telecronista 'espulso' per commento sessista - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Una battuta, evidentemente infelice, costa a un telecronista l'espulsione dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Eurosport ha rimosso il commentatore olimpico Bob Ballard dal suo team per Parigi 2024 dopo un commento, giudicato sessista, sulle nuotatrici australiane. Il caso si è verificato dopo la finale della staffetta 4x100 stile libero: l'Australia ha conquistato il quarto oro consecutivo trionfando con il quartetto formato da Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris ha vinto l'oro sabato sera.

In una clip diventata virale sui social media, Ballard ha detto: "Beh, le donne hanno appena finito. Sai come sono le donne...che se ne vanno in giro a truccarsi". La co-commentatrice di Ballard, Lizzie Simmonds, ha definito il commento "oltraggioso".

"Durante un segmento della copertura di Eurosport ieri sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. A tal fine, è stato rimosso dal nostro elenco di commentatori con effetto immediato", la nota per illustrare il provvedimento. Ballard non ha ancora preso posizione pubblica sulla vicenda.commentato pubblicamente la sua osservazione.