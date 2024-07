Parigi 2024, Quadarella quarta nella finale dei 1500 stile libero - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Delusione per Simona Quadarella che finisce ai piedi del podio dei 1500 stile libero ai Giochi di Parigi 2024. Katie Ledecky si aggiudica la medaglia d'oro olimpica migliorando il suo record olimpico registrato a Tokyo 2020. Secondo posto per la francese Anastasiia Kirpichnikova, e bronzo per la tedesca Isabel Gose che ha staccato Quadarella, quarta, nell'ultima vasca.