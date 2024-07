Parigi 2024, Pilato felice per il quarto posto: la difesa di Federica Pellegrini - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Federica Pellegrini in campo per difendere Bendetta Pilato, colpevole - secondo qualcuno - di aver esultato per un quarto posto alle Olimpiadi. La 19enne nuotatrice azzurra è stata protagonista di un'eccellente prestazione nella finale dei 100 rana: ha chiuso al quarto posto, ad un solo centesimo dalla medaglia di bronzo. Nelle interviste post-gara, il rammarico per la medaglia sfumata è stato cancellato dalla gioia di aver partecipato, alla grande, ad una finale olimpica: "Il giorno più bello della mia vita", ha detto la ragazza pugliese, che - seppur giovanissima - vanta già un titolo mondiale. Le sue parole hanno a dir poco sorpreso chi la stava intervistando in tv ("Ma veramente?") e sono state oggetto di considerazioni espresse in studio da Elisa Di Francisca, ex azzurra della scherma, finita nel mirino dei social per i toni e le parole usati nel suo intervento.

Oggi, prende la parola Pellegrini. "Mi sento di dire una cosa sull'intervista di ieri sera di Benedetta Pilato ... Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse!! È bello vedere (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così!! A volte un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande!!", scrive su Instagram. "Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!! Ledaglie piacciono a tutti ma ... (e questo l'ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 anni!! Lasciamola sognare ciò che vuole!!".