Parigi 2024, Paltrinieri bronzo negli 800 stile libero - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri medaglia di bronzo negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 29enne fuoriclasse diventa il primo italiano ad andare sul podio olimpico in 3 edizioni dei Giochi. Paltrinieri chiude in 7'39''38 alle spalle di Daniel Wiffen, oro in 7'38"19, e Bobby Finke, argento in 7'38"75. Settimo posto per l'altro azzurro Luca Di Tullio in 7'46"16.