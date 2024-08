Parigi 2024, Paltrinieri argento nei 1500 stile libero - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri medaglia d'argento nei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro, 30 anni, chiude alle spalle dello statunitense Bobby Finke, che trionfa e si aggiudica la medaglia d'oro stabilendo il nuovo record del mondo con il tempo di 14'30''67. Paltrinieri, secondo in 14'34''55, conquista la seconda medaglia ai Giochi dopo il bronzo negli 800 stile libero.

Super Greg, con l'acuto di oggi, diventa il nuotatore azzurro più medagliato alle Olimpiadi: un oro a Rio 2016, due argenti e due bronzi. Il veterano non ha ancora concluso la sua avventura a Parigi 2024: in calendario c'è ancora la 10 km in acque libere.