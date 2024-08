Parigi 2024, Musetti batte Zverev e vola in semifinale - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti è nella storia. Il tennista azzurro ha raggiunto la semifinale del singolare maschile di tennis dei Giochi olimpici di Parigi 2024 battendo per 7-5, 7-5, in due ore e cinque minuti di incontro, il campione olimpico in carica, Alexander Zverev, numero 4 al mondo.

L'italiano, 16esimo al mondo, affronterà nel prossimo turno il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.