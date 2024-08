Parigi 2024, Italia in finale fioretto femminile: medaglia sicura - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - L'Italia in finale di fioretto femminile a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre - Alice Volpi, Martina Favaretto, Arianna Errigo - in semifinale battono il Giappone per 45-39. Stasera, alle 20.30, Italia in pedana per la finale contro gli Stati Uniti. Le azzurre si assicurano quindi almeno la medaglia d'argento.

La spedizione italiana ai Giochi finora ha raccolto 13 medaglie: 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi. La scherma ha contribuito al bottino con l'oro della spada femminile a squadre, l'argento di Filippo Macchi e il bronzo di Gigi Samele.