Parigi 2024, Giorgio Armani eliminato nei 100 stile libero - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Giorgio Armani eliminato nelle batterie dei 100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle gare mattutine, spicca il sesto posto ottenuto in batteria da un atleta del Camerun che nelle schede ufficiali è identificato come Nguichie Kamseu Kamogne Giorgio Armani, 17 anni, accreditato di un personale di 1’02”20. Oggi ha nuotato in 1’03”42: sesto posto nelle batterie ed eliminazione.

Non è insolito vedere, nei primi turni delle gare olimpiche di nuoto, atleti che ottengono tempi altissimi. Si tratta soprattutto di rappresentanti di paesi che non hanno una consolidata tradizione natatoria. Il caso più celebre, probabilmente, rimane quello di Eric Moussambani: l’atleta della Guinea Equatoriale sbarcò a Sydney 2000 senza mai aver nuotato in una piscina olimpionica di 50 metri.

Sì era allenato nella piscina di un hotel e in un lago. I Giochi del 2000 rappresentarono l’inizio della sua carriera, proseguita poi ai vertici della federazione nazionale.