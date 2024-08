Parigi 2024, delusione Fabbri: quinto nel peso con 4 nulli - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Delusione Leonardo Fabbri nel lancio del peso alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro che era entrato in finale con il miglior lancio, oggi ha chiuso solo in quinta posizione con ben quattro lanci nulli su sei: negli ultimi due tentativi è scivolato sulla pedana bagnata, rischiando di cadere. Alla fine, per Fabbri solo due lanci validi, con la misura migliore di 21.70. Oro allo statunitense Ryan Crouser con 22.90, argento all'altro americano Joe Kovacs con 22.15 e bronzo al giamaicano Rajindra Campbell con la stessa misura ma realizzata con il secondo miglior lancio peggiore.