Parco Regina Margherita, hub per tour culturali e ciclo-pedonali

L’Ufficio lavori pubblici del Comune di Panicale prosegue le procedure di gara e i lavori per il territorio. Conclusa l’aggiudicazione (in corso la verifica dei requisiti di legge) per il progetto di riqualificazione Parco Regina Margherita. Un finanziamento da risorse europee assegnate all’Unione dei Comuni del Trasimeno nel programma Investimento Territoriale Integrato ITI Trasimeno.

Il Parco sarà l’Hub informativo in cui confluiranno tutti i percorsi culturali e ciclo-pedonali, con l’allestimento di una stazione di biciclette a pedalata assistita, colonna di ricarica, ecoisola.

Nel frattempo sono stati conclusi i lavori nel locale cucine con l’impermeabilizzazione dell’immobile e i nuovi servizi igienici.

Sistemati i nuovi chiavicotti sulla strada provinciale 310. Allestiti inoltre i nuovi giochi presso il parco di Piazzale Amendola.