ROMA (ITALPRESS) – “Apriamo un Parco Archeologico in un luogo straordinario della città rendendolo accessibile gratuitamente a tutti e un nuovo Museo che espone un capolavoro come la Forma Urbis che non era visibile da circa un secolo. Si potrà camminare sulla Roma antica”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gulatieri in occasione dell’inaugurazione del Parco del Celio e del Museo della Forma Urbis.

