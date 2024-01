Parco Cardeto, si cerca un gestore per il bar - Tuttoggi.info

Oggetto del contratto sarà l’affidamento in locazione degli spazi destinati ad attività di bar e ristorazione all’interno del Parco

Per l’immobile destinato a bar e ristorazione, sito all’interno del parco di Cardeto, si cerca un gestore.

Terni Reti Srl, la società in house del Comune di Terni che ha in carico la cura e l’amministrazione dell’ intera area verde, intende acquisire, tramite un avviso pubblico, manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici appartenenti alla categoria di attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande, al fine di dar luogo a una procedura comparativa volta all’individuazione di impresa alla quale concedere l’immobile per 6 anni, con opzione di rinnovo di ulteriori 6.

L’importo del canone della locazione mensile, posto a base di gara, soggetto a rialzo, è di 900 euro.

Oggetto del contratto sarà l’affidamento in locazione degli spazi destinati ad attività di bar e ristorazione all’interno del Parco, svolto con l’ausilio di attrezzature di proprietà del contraente e allestimento dello spazio a totale cura e carico dello stesso.

I servizi saranno a favore del pubblico.

Gli operatori interessati devono presentare la domanda entro le 12 del 5 febbraio 2024. Per ulteriori informazioni (0744-479735, 0744-479723, 0744-479719).