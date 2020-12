Parchi pubblici in Toscana in memoria delle vittime Covid - Tuttoggi

Per non dimenticare coloro che hanno perso la vita a causa del Covid-19, il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di farsi promotore per l’intitolazione di parchi, giardini e spazi pubblici alle vittime della pandemia. L’invito, rivolto alle province e ai Comuni della Toscana è sostenuto anche dalle associazioni del territorio. La presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi (Pd) ha spiegato la condivisione del gruppo Pd,“dopo un lavoro di emendamento e di aggiunta al testo, che tiene conto di quanto è stato già fatto ai fini della costruzione di una memoria collettiva. Un po’ come si faceva nell’antichità con gli annali, vorremmo che ci fosse segno della presa d’atto del valore della memoria. Si sono già tenute diverse iniziative in molti territori della nostra regione, ci sono state mostre, tutto il sistema di produzione dell’arte contemporanea ancora attivo si è dato molto da fare”.

