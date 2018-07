Parcheggiatori abusivi a Santa Maria degli Angeli, denuncia per resistenza

Continuano i controlli straordinari predisposti per il contrasto all’abusivismo e al fenomeno dei parcheggiatori abusivi specie nelle aree limitrofe ai luoghi di culto.

Gli Agenti del Commissariato P.S. Assisi, nel corso di un servizio di monitoraggio presso il parcheggio adiacente la Basilica di Santa Maria degli Angeli, hanno fermato e identificato 5 cittadini di nazionalità nigeriana, tutti richiedenti asilo, fermi nei pressi delle autovetture in sosta.

Durante il controllo dei documenti, uno di questi, un 36enne residente a Perugia, si è mostrato subito nervoso e insofferente sopratutto al momento di consegnare il permesso di soggiorno.

Dagli accertamenti effettuati risultava a suo carico un provvedimento prefettizio di confisca delle somme sequestrate come provento dell’attività illecita di parcheggiatore abusivo. Informato della necessità di provvedere alla notifica dell’atto a suo carico, l’uomo con una mossa fulminea ha cercato di divincolarsi urlando ad alta voce che non aveva fatto nulla.

A quel punto gli agenti sono riusciti a trattenerlo e a procedere alla notifica degli atti. Per l’uomo è scattata però anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale ed è stata avviata la procedura per l’emissione del foglio di via dal Comune di Assisi.

