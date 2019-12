Parcheggi Sipa: ecco come "bloccare" il Telepass - Tuttoggi

“Il pagamento della sosta nei parcheggi al coperto di Sipa tramite Telepass è assolutamente facoltativo“. Questo il chiarimento della società Saba-Sipa che gestisce i parcheggi a Perugia, dopo l’istanza presentata dal Pd.

Sipa assicura inoltre che l’adozione da parte di tale sistema di pagamento non comporta alcun doppio pagamento del parcheggio, né da parte degli utenti in sosta oraria, né da parte di coloro che hanno l’abbonamento.

Come bloccare il Telepass

Sipa ricorda anche che gli utenti che non volessero pagare attraverso il Telepass possono schermarlo con l’apposita scatola o in altro modo evitando l’addebito e pagamento alle casse la sosta. Un’opzione che può essere utile nel caso ad esempio di utilizzo nel tempo libero dell’auto aziendale o se non si vuole lasciare “traccia” del proprio passaggio in centro a Perugia un quella data ora.

Informazioni

I clienti sono stati comunque contattati “uno ad uno“, afferma Saba-Sipa, e informati sulla possibilità di pagare con il Telepass o utilizzando il vecchio sistema.