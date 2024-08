Parcheggi, rivoluzione a Castiglione: cosa cambia dal 12 agosto - Tuttoggi.info

Rivoluzione sui parcheggi a pagamento intorno alle mura del centro storico a Castiglione del Lago. Sarà attivato dal 12 agosto il nuovo sistema in fase di predisposizione. Solo da quella data quindi gli addetti della società Easy Help, che gestisce il servizio, sanzioneranno gli eventuali parcheggi irregolari. In questo modo tutti i cittadini aventi diritto potranno procedere all’acquisto dell’abbonamento annuale al costo di 12 euro.

L’Amministrazione comunale ha poi deciso di istituire, oltre a quelli già previsti per tutti i residenti del Comune, gli operatori commerciali e i loro dipendenti, i dipendenti di Comune e Usl, anche il “Pass 5” dedicato ai proprietari di un immobile a uso abitativo, anche non residenti, all’interno del centro storico castiglionese.

Dal 24 luglio è possibile fare l’abbonamento nell’ufficio di via del Forte predisposto da Easy Help, la società che gestirà il servizio per otto anni. Questi gli orari che verranno mantenuti fino a martedì 24 settembre: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:45. Per ogni informazione è inoltre garantito un servizio telefonico al numero 346/3600042 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Durante il Consiglio comunale di mercoledì 31 luglio sono stati dati ulteriori chiarimenti sul tema alla cittadinanza.

Il consigliere di maggioranza Fabio Duca, capogruppo di “Progetto Democratico per Castiglione del Lago” ha infatti spiegato che «nel gennaio 2023 la precedente Giunta comunale ha approvato la proposta di “project financing” avanzata dalla società “Easy Help” riguardante lo studio di fattibilità tecnico amministrativa delle aree di sosta e a uso pubblico di Castiglione del Lago. In questo atto, pubblicato sull’Albo Pretorio e, come da normativa, trasmesso ai capigruppo consiliari della scorsa consiliatura, era stata bene illustrata la filosofia progettuale dell’intervento, con impegno, da parte della società proponente, di riqualificare l’area camper di viale Divisioni Partigiane Garibaldi, predisporre la fornitura e installazione di 20 parcometri e tutta una serie di attività di vigilanza e di gestione degli stalli a pagamento».

«Sempre nella delibera di giunta del gennaio 2023 – ha aggiunto Duca – sono indicati, in modo chiaro e puntuale, la localizzazione e il numero degli stalli, 579, interessati da questa operazione, con il numero di quelli che sarebbero diventati blu e quindi a pagamento: 277 intorno alle mura del centro storico e ubicati in piazza Dante Alighieri, via Belvedere Nord e via Belvedere Sud. Nella delibera era stata inserita anche la proposta di abbonamento per i residenti a 12 euro all’anno. A conclusione della fase di procedura aperta prevista per queste forme di appalto, il 5 maggio 2024, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori che ha permesso alla società vincitrice di avviare le operazioni connesse al servizio di gestione in questione. L’Amministrazione comunale, in sinergia, con Easy Help ha avviato da subito l’insieme delle operazioni propedeutiche del caso, come la riattivazione dei parchimetri, il ripristino delle delimitazioni a terra degli stalli, assieme all’avvio di una fase informativa e di confronto con i singoli cittadini, le attività commerciali e turistiche, l’Azienda Ospedaliera e l’insieme dei diversi e articolati soggetti coinvolti nella nuova organizzazione dei parcheggi. È inoltre stato attivato anche uno sportello informativo e di rilascio degli abbonamenti annuali».

Fabio Duca ha raccontato poi gli ultimi sviluppi ricordando che tre giorni fa, il 30 luglio, la società di gestione ha presentato una nota ufficiale nella quale si comunica, tra l’altro, che “avendo riscontrato un afflusso di richieste abbonamenti superiore a quello previsto, per motivi tecnici e per permettere di processare correttamente tutte le richieste pervenute e per evitare di sanzionare erroneamente gli utenti che sono già in possesso dei pass, i controlli verranno effettuati a decorrere dalla data del 12 agosto 2024”. «In base al lavoro già fatto in questo periodo – ha concluso Duca – la data del 12 agosto sicuramente permetterà la piena conclusione della fase sperimentale, tenendo conto che il prossimo 5 agosto è fissato l’ultimo incontro con le associazioni dei commercianti che permetterà, se necessario, di apportare eventuali aggiustamenti al regolamento. Siamo convinti che i cittadini castiglionesi comprendono molto bene le motivazioni che stanno alla base di questo atto, quali la valorizzazione del centro storico, sempre più ambito quale luogo di richiamo e di grande godibilità, e la scelta di miglioramento dell’offerta turistica che si concretizzerà con la realizzazione della nuova e moderna area camper. Motivazioni che fanno coppia con l’introduzione delle tariffe di abbonamento annuo che permettono una reale riduzione nella spesa degli stalli auto a vantaggio dei cittadini residenti dell’intero comune, di chi vi lavora e delle imprese e della attività economiche in esso gravitanti».