Parata del 14 luglio, sugli Champs Elysées la Francia mostra i muscoli - Tuttoggi.info

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – In occasione della festa del 14 luglio, anniversario della presa della Bastilla, e il giorno dopo il discorso del presidente Macron e il suo annuncio sull’incremento di 6,5 miliardi di euro in due anni della spesa per la Difesa, le forze armate francesi sfilano sugli Champs Elysées. Una parata che vuole sottolineare la credibilità militare del Paese, in un periodo di forte instabilità geopolitica e a fronte di una minaccia russa che dal 1945, ha evidenziato lo stesso Macron, non è mai stata così vicina.

(ITALPRESS).

