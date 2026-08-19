Paradressage, Morganti e Salvadè doppio bronzo in apertura ai Mondiali di Aachen - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) –, con una. N

el Grado III, Francesca Salvadè, in sella a Escari, ottiene il terzo posto con il punteggio di 74,676%. Per l’amazzone delle Fiamme Azzurre si tratta della prima medaglia conquistata in un Campionato del Mondo, un risultato che premia anni di lavoro e il grande feeling con Escari.

Il cavallo, nove anni, è al fianco di Salvadè da quattro anni e con lei aveva già conquistato una medaglia agli Europei di Ermelo dello scorso anno. Poco dopo arriva il secondo bronzo italiano della giornata, questa volta nel Grado I. A conquistarlo è la plurimedagliata Sara Morganti, in sella alla giovane Bond Girl 18, con il punteggio di 74,459%. Un risultato particolarmente significativo perchè la cavalla ha appena sette anni ed è la nuova compagna di gara di Morganti.

L’azzurra, atleta del Gruppo Paralimpico delle Difesa, monta Bond Girl 18 soltanto dallo scorso aprile e quella di Aachen è appena la terza gara disputata insieme. Morganti riesce dunque a salire sul podio mondiale, conquistando la ventesima medaglia della sua straordinaria carriera.

Le due medaglie rappresentano un risultato storico per il paradressage italiano: mai prima d’ora l’Italia aveva conquistato due podi nella prima giornata di gara di un Campionato internazionale. Il doppio bronzo conferma così la crescita del movimento azzurro e dà ulteriore fiducia in vista dell’obiettivo più importante: la qualificazione alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Si tratta di due medaglie diverse per storia e protagoniste, ma unite dallo stesso significato: il paradressage italiano è sempre più competitivo ai massimi livelli internazionali.

Il bilancio azzurro ad Aachen sale così, all’inizio della seconda settimana di gare, a quattro medaglie complessive, considerando anche l’argento e il bronzo conquistati nel Volteggio nella prima parte dei Mondiali. Alla giornata positiva contribuisce anche Massimiliano Chiatante, che nel Grado I chiude con Fashion Girl al 71,042%, al settimo posto. Per lui si tratta del miglior punteggio personale ottenuto in un Campionato internazionale.

Domani sarà invece il turno di Federica Sileoni e Leonardo, impegnati nel Grado V.

– foto ufficio stampa Fise/Argenziano –

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