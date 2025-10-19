 Parabrezza Boeing in frantumi, atterraggio d'emergenza e pilota ferito - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Parabrezza Boeing in frantumi, atterraggio d’emergenza e pilota ferito

tecnical

Parabrezza Boeing in frantumi, atterraggio d’emergenza e pilota ferito

Dom, 19/10/2025 - 23:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Un detrito spaziale – o forse un piccolo meteorite – potrebbe aver mandato in frantumi il parabrezza di un Boeing 737 Max 8 della United Airlines in volo tra Denver e Los Angeles. L’impatto, avvenuto a 11mila metri di altitudine, ha ferito uno dei piloti e costretto l’equipaggio a un atterraggio d’emergenza a Salt Lake City. Lo hanno indicato fonti della Federal Aviation Administration (Faa), evidenziando che nessun segno di guasto strutturale è stato rilevato sul resto del velivolo.  

L’incidente è avvenuto il 16 ottobre a bordo del volo UA1093, con 140 persone a bordo tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’allarme il velivolo è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di Salt Lake City.  

I passeggeri sono stati successivamente trasferiti su un altro aereo, un Boeing 737 Max 9 e hanno raggiunto Los Angeles con circa sei ore di ritardo. United Airlines ha confermato l’episodio e annunciato “piena collaborazione” con le autorità federali per chiarire le circostanze dell’incidente. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!