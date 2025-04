Papa, Vaticano: "Desidera essere presente all'Urbi et Orbi pasquale" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Papa Francesco domani in occasione dell’Urbi et Orbi pasquale ha espresso il desiderio di essere presente. Lo riferisce la Sala stampa del Vaticano. Naturalmente bisognerà attendere domani per capire se il Pontefice potrà farlo. Bergoglio, nonostante la convalescenza dopo 38 giorni di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale, nelle ultime settimane ha riservato diverse sorprese.

La messa di Pasqua in Piazza San Pietro domani sarà celebrata dal card. Angelo Comastri, delegato dal Papa. Alla benedizione Urbi et Orbi – come segnala il libretto con lo svolgimento della celebrazione pasquale di domani – viene inserito anche il Papa, secondo i suoi desiderata.