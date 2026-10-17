Papa Leone XIV rientrato in Vaticano dopo le dimissioni dal Gemelli - Tuttoggi.info

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Papa Leone XIV rientrato in Vaticano dopo le dimissioni dal Gemelli

ItalPress

Papa Leone XIV rientrato in Vaticano dopo le dimissioni dal Gemelli

Sab, 17/10/2026 - 16:32

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ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha fatto rientro in Vaticano dopo essere stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato lo scorso 13 ottobe per essere operato per un adenocarcinoma polmonare con l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Secondo il bollettino medico di questa mattina, infatti, “in considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico, il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”. Ad attenderlo fuori dall’ospedale una folla di persone, oltre a numerosi giornalisti di diverse testate internazionali, hanno atteso l’uscita salutando con grande affetto il Santo Padre che, dopo avere ricambiando il grande affetto dimostratogli dai presenti e avere stretto la mano ad alcuni fedeli e anche alcni pazienti, a bordo di un grosso crossover blu scuro e seguito dalla scorta farà ora rientro in Vaticano. Poco prima di lasciare l’ospedale il Papa si è soffermato per alcuni minuti a parlare con una ragazza ucraina che gli ha donato un pupazzo con le sue sembianze, impartendogli poi la benedizione. Domani, come reso noto dalla sala stampa vaticana, reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio. Questa mattina, alle 12, come già avvenuto ieri il Papa ha celebrato la messa nella sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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