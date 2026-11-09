Papa Leone in Argentina, protesta animalisti contro la corrida - Tuttoggi.info





BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Nel corso della prima visita papale in Argentina degli ultimi 39 anni, alcuni sostenitori di PETA Latino e Voicot hanno intercettato la papamobile di Papa Leone XIV, mostrando cartelli con la scritta “La corrida è peccato”. L’obiettivo, si legge in una nota, era “esortare il Pontefice a salvare i tori da morti violente e strazianti, chiedendo che la Chiesa interrompa ogni legame con questo cruento spettacolo”.

mgg/azn

(Fonte video: Profilo X PETA UK)