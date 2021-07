ROMA (ITALPRESS) – Il Papa è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a Casa Santa Marta verso mezzogiorno, fermandosi prima in preghiera a Santa Maria Maggiore per ringraziare per il “felice esito della degenza” e ricordare tutti gli ammalati incontrati in questi giorni. Il Pontefice era stato ricoverato per un intervento al colon.

(ITALPRESS).