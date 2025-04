Papa, Lapid rompe silenzio di Israele: "Ha contribuito a creare mondo migliore" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il governo di Israele rompe il silenzio sulla morte di Papa Francesco. Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha scritto su X un messaggio di condoglianze, definendo il Pontefice “un leader profondamente compassionevole. La sua instancabile dedizione alla lotta contro la povertà e le malattie ha contribuito a creare un mondo migliore”. In precedenza solo il presidente Isaac Herzog aveva espresso in Israele il suo cordoglio per il decesso del Papa lunedì.

Dopo di lui né il primo ministro Benjamin Netanyahu, né il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar si sono espressi. Un breve post del ministero degli Esteri di Israele, condiviso su Instagram, Facebook e X in cui era scritto “Riposa in pace, Papa Francesco. Che la sua memoria sia una benedizione”, è stato poi cancellato provocando scalpore. ”Il tweet è stato pubblicato per errore”, hanno detto fonti del ministero degli Esteri contatti dal Jerusalem Post, ”rispettiamo i sentimenti dei suoi fedeli”.

Intanto l’ambasciata israeliana presso la Santa Sede ha confermato ad Adnkronos che l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Yaron Zeidman, ha ”intenzione di partecipare” ai funerali sabato in Vaticano.