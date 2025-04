CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa”. Così Papa Francesco ha rivolto un breve saluto ai fedeli in piazza San Pietro, dove si è recato al termine della messa celebrata per la Domenica delle Palme dal cardinale Leonardo Sandri. Nelle immagini fornite dal Vaticano, un momento di preghiera del Pontefice all’interno della Basilica. Il Papa era senza i naselli per l’ossigeno.

sat/mca3

(Fonte video: Vatican Media)